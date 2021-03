Immobili: Fimaa, rallenta la domanda a Milano, richiesta affitti a minimi storici

28 marzo 2021 a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Rallenta la domanda di immobili residenziali a Milano. Si è dimezzata la percentuale degli agenti immobiliari che rileva per il primo quadrimestre in corso un aumento della domanda nel mercato residenziale: dall'84,6% degli ultimi 4 mesi del 2020 all'attuale 42,2%. La percentuale di operatori che percepiscono un calo di domanda è aumentata, ma in misura più contenuta: dal 2,6 al 14,7%. Sul fronte dell'offerta è l'aspettativa di stabilità a prevalere: dal 20,8% del periodo settembre–dicembre 2020 al 41,7% del primo quadrimestre 2021. Sono alcuni dei dati dell'Ufficio studi di Fimaa Milano Lodi Monza Brianza, l'associazione degli agenti immobiliari e merceologici, aderente alla Confcommercio milanese, dell'ultimo rapporto sulle aspettative degli operatori.

E' in calo, invece, la percentuale degli operatori che intravedono una diminuzione d'offerta: dal 55,8 al 20,4%. Mentre aumenta la percentuale di chi vede un aumento di offerta: dal 23,4 al 37,9%. Ed è crollata la percentuale di coloro che, per il quadrimestre in corso, si aspettano un aumento dei prezzi: il numero è sceso dall'81,6% al 31,7%.

Secondo lo studio, il mercato delle locazioni appare in maggiori difficoltà. L'indice sintetico nel primo quadrimestre 2021 ha fatto segnare il nuovo minimo storico dal 2005 all'85%.