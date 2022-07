Covid: controlli polizia a Milano, bar e ristoranti chiusi per violazione norme

28 marzo 2021 a

Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Continuano i controlli della polizia a Milano per verificare il rispetto delle normative contro la diffusione del coronavirus. In via Nirone gli agenti hanno sorpreso all'interno di un bar la titolare, due dipendenti e quattro clienti che stavano consumando cibi e bevande ai tavoli. La titolare è stata sanzionata poiché svolgeva attività di somministrazione all'interno.

In via Francesco Crispi in un locale sono stati trovati cinque clienti mentre consumavano bevande seduti ai tavoli. Il titolare è stato multato, il locale chiuso per cinque giorni e i clienti sanzionati e multati. Stessa sorte per un bar di via Garigliano, dove sono stati sorpresi dieci clienti, e in un ristorante di via Valenza, dove sono stati trovati 14 clienti.

In corso Lodi, all'interno di un Bed & Breakfast sono state sorprese cinque persone che stavano festeggiando un compleanno, mentre in via Andrea Doria è stata segnalata una festa in appartamento, con 13 invitati. Tutti sono stati identificati e multati.