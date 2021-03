Sport: l'esperienza dei campioni per imparare a lavorare in team, incontro Fondimpresa

27 marzo 2021 a

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Lo sport, le sue regole e l'esperienza dei campioni per imparare a lavorare in team, acquisire consapevolezza e leadership, organizzazione e gestione del tempo, motivazione e mentalità vincente: tutti elementi comuni alla formazione continua da cui apprendere. E' il tema al centro del dibattito dal titolo “Strumenti per competere. Sport e formazione continua”, organizzato da Fondimpresa, Fondo il fondo interprofessionale di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, in diretta social. L'evento, in programma martedì 30 marzo dalle 11.00 alle 12.30, trasmesso attraverso il canale youtube di Fondimpresa, vuole contribuire, attraverso la metafora sportiva, ad alimentare il dibattito inerente la formazione professionale quale asset strategico per la crescita delle competenze dei lavoratori e la competitività delle aziende italiane.

I lavori del webinar, introdotti da Anna Trovò, Consigliera di Amministrazione di Fondimpresa, e conclusi dal presidente di Fondimpresa Bruno Scuotto, saranno coordinati da Marino Bartoletti, giornalista. Insieme a Julio Velasco (già Commissario Tecnico nazionale pallavolo maschile), Gianni Bugno (campione del mondo di ciclismo), Patrizio Oliva (campione olimpionico di pugilato, già Commissario Tecnico nazionale olimpica), interveranno: Giovanni Malagò (Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano), Manuela di Centa (Campionessa Olimpica, membro onorario del CIO e formatrice), Marcel Vulpis (economista, fondatore dell'agenzia di stampa Sporteconomy e Vice Presidente Vicario della Lega Pro), Alberto Miglietta (già Amministratore Delegato Coni Servizi).