Pavia: aggredì un uomo, arrestato 56enne

27 marzo 2021 a

a

a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Vigevano, in provincia di Pavia, un uomo di 56 anni, accusato di lesioni aggravate, minacce aggravate e detenzione e porto illegale di armi. Venerdì scorso in una zona periferica di Vigevano un cittadino egiziano 29enne era stato trovato a terra con una ferita alla testa e nelle vicinanze alcuni bossoli di pistola. Le indagini hanno permesso di identificare il 56enne come l'aggressore.

Secondo la polizia, l'uomo ha colpito il 29enne alla testa con una spranga, ha esploso due colpi di arma da fuoco e poi è fuggito. Fermato, l'aggressore è stato arrestato e portato nel carcere di Pavia.