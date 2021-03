Pa: Brunetta, 'oggi clima è cambiato'

27 marzo 2021 a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - "Ho fatto il ministro 12 anni fa, spesso in solitudine, i giornali mi attaccavano quasi tutti i giorni perché volevo l'efficienza della pa. Oggi sento che il clima è cambiato rispetto ad allora. Oggi il leader del Pd dice che condivide il mio primo mese. Forse sono cambiato io, ma forse è cambiato anche il clima". E' quanto osserva il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, parlando al Forum Ambrosetti della sua strategia per rinnovare la pa.

In generale, per Brunetta, a parte il Covid, stiamo vivendo "una felicissima congiuntura che ci porta ad avere un premier come Mario Draghi, il più grande asset del nostro Paese. Abbiamo anche un'unità nazionale: io non mi sento all'opposizione di Enrico Letta ma in coalizione con lui e con Laura Castelli", aggiunge, riferendosi agli altri due partecipanti del panel del Forum. "La straordinaria congiuntura astrale ci porta una straordinaria occasione: ora o mai più".