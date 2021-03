Milano: ruba profumi e cosmetici per 10mila euro, arrestato

27 marzo 2021 a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Musocco, in provincia di Milano un uomo di 23 anni, cittadino rumeno con precedenti penali, con l'accusa di furto aggravato. L'uomo è entrato in un esercizio commerciale chiuso e ha rubato profumi e cosmetici per un valore di quasi 10mila euro. I militari sono intervenuti sul posto e, dopo un breve inseguimento a piedi, lo hanno fermato. La refurtiva è stata restituita al proprietario.