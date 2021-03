Milano: Bolognini (Lega), 'sgomberare centro sociale Macao'

27 marzo 2021 a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - “Oggi eravamo in presidio in Viale Molise per chiedere lo sgombero del centro sociale Macao e delle altre palazzine liberty occupate abusivamente da oltre cento immigrati clandestini. Chiediamo al sindaco Sala di farlo immediatamente per restituire l'intera area ai milanesi, a cui spetta di diritto”. Lo dichiara il commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier, Stefano Bolognini.

“Quella delle palazzine liberty – prosegue l'esponente leghista – è una zona di pregio storico, industriale e architettonico che va assolutamente liberata, ristrutturata e fatta vivere. Spazi per il volontariato, per i giovani, per startup, biblioteche, residenze, housing sociale: si può fare davvero tutto, tranne accettare l'illegalità e il degrado del centro sociale, come accade oggi”.