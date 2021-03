27 marzo 2021 a

Roma, 27 mar (Adnkronos) - "Guardando i sondaggi di oggi, se uno mette insieme i due campi, i due campi si equivalgono, non abbiamo perso la partita. Dobbiamo trovare il modo di tenere insieme il campo e dargli una dinamica in avanti, non sul minimo comune denominatore". Lo ha detto Enrico Letta ai Circoli di Firenze.