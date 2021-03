Covid: Visita Figliuolo, Prefetto Messina chiede più volontari negli hub

27 marzo 2021 a

Messina, 27 mar. (Adnkronos) - La Prefetta di Messina Cosima Di Stani, nel corso della riunione con il generale Francesco Paolo Figliuolo nell'hub vaccinale di Messina, come apprende l'Adnkronos ha chiesto "un aumento del numero di volontari negli hub". Durante il briefing con il commissario per l'emergenza Covid il generale ha parlato di "Sforzo notevole in dieci giorni" che è stato fatto in Sicilia. Poi è stato fatto il punto sulla programmazione nella provincia di Messina.