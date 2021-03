Covid: sondaggio Ambrosetti, imprenditori e manager fiduciosi in ripresa 2021

27 marzo 2021 a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Aumenta fra imprenditori e manager la fiducia nella ripresa economica nel 2021. Secondo i risultati del sondaggio condotto al 32esimo workshop The European House - Ambrosetti, il 30,6% degli imprenditori e dei manager ritiene che il fatturato della propria impresa nel 2021 chiuderà con una crescita superiore al 10%. Il 41,7% pensa, invece, che la crescita sarà inferiore al 10%, mentre il 22,2% ritiene che i ricavi saranno stabili.

Diminuiscono i pessimisti: per il 2,8% la flessione del fatturato della propria impresa sarà entro il 10%, mentre nessuno pensa che il calo del fatturato sarà superiore al 10%. Sul fronte degli investimenti l'8,1% pensa che investirà il 20% in più nel corso del 2021 e il 46% tra il 10% e il 20% in più. Nel 2022, infine, il 47,5% investirà in Italia, il 22,5% in Europa e il 12,5% in Asia-Oceania.