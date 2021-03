Covid: L'annuncio di Figliuolo, 'in arrivo altre 2,8 milioni dosi vaccino'/Adnkronos (3)

27 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Poco dopo le 13, il generale ha lasciato l'hub di Messina per recarsi a Catania, dove ha visitato l'hub vaccinale. Una visita lampo, nell'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, nella quale il Commissario nazionale per l'emergenza Covid 19, è stato accompagnato, tra gli altri, il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci e l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Ma al termine della visita il generale Figliuolo non ha rilasciato dichiarazioni ai tanti giornalisti presenti. Le visite di Figliuolo negli hub vaccinali proseguiranno anche in futuro.

Intanto, arriva dal Governatore piemontese Alberto Cirio un appello accorato a Figliuolo: "Lo Stato deve darci più vaccini, per questo martedì a Roma incontrerò il ministro per gli Affari regionali Gelmini e poi il generale Figliuolo, per fare il punto su questa necessità perché l'esercito del vaccino è pronto ma ha bisogno di più munizioni". "In questo momento dobbiamo stare tutti uniti, fare squadra, capire le difficoltà gli uni degli altri e andare avanti insieme e i medici sono sicuramente una risorsa importante che dobbiamo aiutare e far salire a bordo".