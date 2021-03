Covid Italia oggi, bollettino Toscana: 1.467 contagi, dati 27 marzo

27 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Sono 1.467 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana, regione che sarà in zona rossa da lunedì. I dati del bollettino di oggi, 27 marzo, sono anticipati su Facebook dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.467 su 26.833 test di cui 15.668 tamponi molecolari e 11.165 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,47% (13,5% sulle prime diagnosi)", dice il governatore della Toscana nel suo post.

Ieri in Toscana si erano registrati 1.527 nuovi contagi su 26.050 tamponi, con un tasso di positività al 5,86%.

Oggi Giani fa anche sapere che "all'Ospedale Cisanello di Pisa è partita la somministrazione degli anticorpi monoclonali seguita dal professor Francesco Menichetti, un'arma in più per combattere il Covid".