Covid Italia oggi, bollettino Basilicata: 1.467 contagi, dati 27 marzo

(Adnkronos) - Sono 143 i nuovi contagi di Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 27 marzo. Si registrano altri due morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 1.470 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 27. I Comuni con più casi di nuovi contagi sono Matera (19) e Pomarico (14). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.498 (+101), di cui 4.327 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.607 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 419 quelle decedute.

Lieve calo delle persone ricoverate nelle strutture ospedaliere, sono 171 (-1): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 15 in medicina d'urgenza, 5 in terapia intensiva e 20 in medicina interna Covid; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 35 nel reparto di malattie infettive, 19 in pneumologia, 1 in medicina interna Covid e 9 in terapia intensiva. In lieve calo anche il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, da 15 a 14.