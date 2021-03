Covid: in Abruzzo 348 nuovi casi e due decessi

27 marzo 2021 a

a

a

L'Aquila, 27 mar. (Adnkronos) - Sono 348 i nuovi contagiati da Covid-19 in Abruzzo. Hanno età compresa tra 6 mesi e 101 anni. Di essi 95 sono residenti in provincia dell'Aquila, 109 in quella di Chieti, 39 nel Pescarese e 98 nel Teramano. Sono due le vittime, il numero più basso da mesi. Nelle scorse ore sono stati eseguiti 4.750 tamponi molecolari e 1.702 test antigenici.

Sono complessivamente 51.794 i guariti (+383) e sono 10.413 gli attualmente positivi (-37): 623 sono ricoverati in area medica (+8), 83 ricoverati in terapia intensiva (-2), 9.707 sono in isolamento domiciliare (-43) con osservazione da parte delle Asl.