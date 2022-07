Covid: fa entrare clienti dal retro, multato e chiuso parrucchiere nel Milanese

27 marzo 2021 a

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Faceva entrare i clienti da una porta del retro e continuava a lavorare nonostante le restrizioni contro il coronavirus. Un negozio di parrucchiere a Carugate, in provincia di Milano, è stato multato e chiuso dai carabinieri. I militari sono intervenuti sul posto dopo una chiamata da parte di una residente e nel centro hanno trovato due clienti. Il titolare, un cittadino cinese di 28 anni, è stato multato per violazione delle norme anti Covid e il negozio è stato chiuso per cinque giorni, mentre un dipendente e le due clienti, entrambe di 85 anni, sono stati multati.