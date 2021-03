Calcio: Mancini, 'in Bulgaria per vincere, faremo dei cambi'

27 marzo 2021 a

Sofia, 27 mar. - (Adnkronos) - "Faremo dei cambi rispetto alla partita con l'Irlanda del Nord, ma non sappiamo ancora quanti. Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi". Lo dice il ct azzurro, Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Bulgaria, secondo impegno nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. "Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione. Noi siamo qua per vincere", aggiunge Mancini.