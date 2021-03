27 marzo 2021 a

Celje, 27 mar. - (Adnkronos) - Slovenia e Repubblica hanno pareggiato per 1-1 in un match valido per il gruppo B dei campionati Europei Under 21 disputato allo stadio Z'dezele di Celje in Slovenia. Al vantaggio dei padroni di casa al 32' con Martko replicano gli ospiti grazie ad un autogol di Prelec all'86'. Alle 21 sempre per il girone B in campo Italia e Spagna.