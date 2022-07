Myanmar: ambasciata Usa, 'spari contro centro studi americani, nessun ferito'**

27 marzo 2021 a

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Spari contro l'American Center di Yangon, in Myanmar, dove dal golpe del primo febbraio continuano le proteste e la repressione. "L'Ambasciata Usa conferma che sono stati sparati colpi contro la sede dell'American Center Yangon - si legge in un tweet della rappresentanza diplomatica - Non ci sono stati feriti. Stiamo indagando sull'incidente".

In precedenza un altro tweet avvertiva di "scontri e interventi della polizia" a Yangon, aggiungendo che "lo staff della sicurezza dell'ambasciata ha suggerito al personale della rappresentanza diplomatica di rimanere in casa ed evitare spostamenti fino al termine degli scontri".