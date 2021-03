27 marzo 2021 a

Roma, 27 mar (Adnkronos) - "In settembre c'è stato un intervento importante per cittadini, il prossimo deve essere sui mutui e sui prestiti, perchè a giugno c'è una scadenza importante, bisogna trovare una forma di proroga, e poi un sostegno al sistema delle imprese, soprattutto delle Pmi che oggi sono molto in difficoltà". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento al forum Ambrosetti.