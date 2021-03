Vivi a Fiori: accordo con Il Giardino dei Libri per la distribuzione dell'edizione cartacea

26 marzo 2021 a

(Bellaria, 26 marzo 2021) - È uscita solo da 25 giorni e la rivista dell'imprenditrice Viviana Grunert è già un successo editoriale. I numeri parlano chiaro: sono già 12.000 i lettori effettivi, provenienti da ben 159 Paesi del mondo, che hanno avuto accesso all'edizione digitale di Vivi a Fiori.

Un successo frutto di una visione chiara che ha a sua volta generato la scalata planetaria di questo nuovo progetto tutto al femminile. Stiamo parlando di una distribuzione così ampia che l'Edizionecartacea non poteva non essere affidata ad una delle maggiori librerie online in Italia, il Giardino deiLibri.

Con una community di 320.000 iscritti attivi, si tratti della prima libreria online specializzata in tematiche legate a Corpo, Mente e Spirito

“Per un'azienda storica come la nostra che già dal 1998 diffonde libri sulla crescita personale, distribuire una rivista che fa dello stile il suo grande punto di forza è senza dubbio di grande rilevanza in un'ottica di partnership di lungo periodo” spiega Rosa Tumolo, cofondatrice del Giardino dei Libri. “I nostri lettori sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo capace di illuminare le proprie giornate. Quando poi ricevono tra le mani una rivista così curata e di classe come quella di Viviana, il successo è assicurato”.

“Il mio progetto è nato dalla volontà di condividere una raccolta di ispirazioni, di design, di tavole da sogno e di spazi felici dove rilassarsi e ispirarsi” ha dichiarato Viviana Grunert, creatrice della rivista. “La cura dei dettagli è un tema centrale e quando abbiamo deciso come distribuire l'edizione cartacea di Vivi a Fiori non potevamo non rivolgerci a Il Giardino dei Libri. Rosa Tumolo e Luca Gori seguono questo progetto da oltre 20 anni con la massima cura e quindi so che il magazine è in ottime mani e arriverà nelle case delle mie lettrici con un servizio veloce e impeccabile. E poi, per una rivista che si chiama Vivi a Fiori, chi meglio di Il Giardino dei Libri per essere distribuita?”.

La rivista Vivi a Fiori in edizione cartacea è disponibile al seguente link:

Viviana Grunert è home stylist, direttore editoriale del Magazine “Vivi A Fiori”. È fondatrice di VGFlowerStudio che da anni aiuta le persone ad organizzare la propria vita attraverso le To Do List. È cofondatrice di Bruno Editore, la casa editrice che ha portato gli ebook in Italia nel 2002. È autrice del libro “La Nuova Legge di Attrazione”, tradotto in 4 lingue e diventato Bestseller Amazon in tutto il mondo. È speaker in prestigiosi eventi di formazione ed è stata ospite del TG4 per parlare della nuova professione di “Home Stylist”. Gestisce il blog “Dettagli di Stile” dove condivide approfonditi articoli sull'home styling e dove spesso anticipa le nuove tendenze per la casa.

Il Giardino dei Libri è la 1° libreria online specializzata in Corpo, Mente e Spirito. E-commerce dal 1998, diffonde libri su questi temi per promuovere la salute naturale, la crescita personale e la conoscenza di sé. Il Giardino dei Libri è anche una grande community di lettori appassionati, con oltre 320.000 iscritti attivi alla newsletter. Ha superato i 2.000.000 di ordini e i 400.000 visitatori unici mensili.