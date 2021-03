26 marzo 2021 a

a

a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Universal Music Group (Umg) ha ottenuto un accordo per una linea di finanziamento di 3 miliardi di euro per una durata di cinque anni da parte di un pool di 4 banche. Lo rende noto Vivendi che sta preparando l'introduzione in borsa della sua controllata Umg.