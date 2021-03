Ue: indagine Youtrend per gruppo S&D, '70% italiani non conosce consiglio europeo' (2)

26 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Ma la convinzione -aggiunge Benifei- ancora più netta fra i giovani, del suo ruolo decisivo nel contrasto alla crisi pandemica e la richiesta di darle più forza per competere con le grandi potenze, fa pensare che ci siano oggi le condizioni per realizzare davvero una maggiore sovranità comune a livello europeo, come indicato da Draghi nel suo discorso in occasione della fiducia al governo".

"I cittadini - aggiunge Pina Picierno, vicecapodelegazione - chiedono di utilizzare le risorse europee prima di tutto per migliorare la sanità, sostenere le attività produttive ed investire in scuola e formazione. Sono priorità che vanno nella direzione di una nuova società più coesa ed inclusiva, che con NextGenerationEU siamo pronti a costruire".