Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Biden ha parlato anche di Turchia, ha rilevato l'importanza di alcune azioni, l'efficazia di alcune scelte di politica estera. Ma anche in questo caso ha rimarcato alcuni valori, o meglio come ci siano disvalori che non condividiamo" e anche qui "ha insistito sull'essere molto franchi, questo il filo delle sue considerazioni". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa.