Pistoia: Monica Preti è la nuova direttrice scientifica del sistema museale (2)

(Adnkronos) - Così invece ha commentato Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi: “Sono lieto dell'annuncio ufficiale della nomina di Monica Preti, una figura di livello internazionale che saprà fornire a Pistoia Musei una guida importante per il prossimo futuro. Da ex collega di Monica al Louvre, ho avuto modo di apprezzare le sue qualità professionali e la sua visione culturale. Come direttore della Fondazione Palazzo Strozzi sono certo che potremo progettare e trovare insieme importanti occasioni di collaborazione e sinergia al fine di valorizzare al meglio il contesto culturale della Regione Toscana anche alla luce delle sfide che questo momento storico ci sta mettendo davanti.”

Monica Preti prenderà incarico dal 3 maggio 2021 e per il prossimo triennio sarà responsabile della conduzione, della gestione e della cura del patrimonio di Pistoia Musei, sistema museale composto da quattro sedi situate nel centro cittadino, occupandosi anche della programmazione delle mostre temporanee e delle attività didattiche ed educative.

“Dopo molti anni trascorsi all'estero – dichiara Monica Preti – dove ho ricoperto incarichi di prestigio che mi hanno dato grandi soddisfazioni, sono felice di tornare in Italia per mettere la mia esperienza al servizio del mio Paese, con cui ho sempre mantenuto – in particolare con la Toscana – stretti rapporti personali e professionali. Mi ha convinto anche il progetto scientifico della Fondazione, di cui condivido pienamente le scelte strategiche: un sistema museale fortemente legato alla storia e all'identità cittadina e, allo stesso tempo, ‘vivo', capace di rinnovarsi continuamente attraverso un'offerta culturale in divenire".