JOMOO porta il proprio stabilimento smart 5G verso nuove vette di intelligenza e qualità 'made in China'

PECHINO, 26 marzo 2021 /PRNewswire/-- Di recente, JOMOO, un noto marchio di accessori per cucina e bagno della provincia di Fujian nella Cina orientale, ha organizzato a Quanzhou city un evento speciale a tema sulla produzione intelligente, in occasione del quale ha accolto i rappresentanti dei media per mostrare loro da vicino il proprio stabilimento smart e provare il fascino dell'intelligenza e della qualità 'made in China'.

Il gruppo di osservazione, guidato dal famoso scrittore cinese del settore business, Wu Xiaobo, ha visitato il centro industriale digitale 5G, il laboratorio vetri intelligente e il laboratorio di stampaggio intelligente, alcune delle aree chiave del parco industriale smart di JOMOO, dove prodotti finali come le smart toilet vengono prodotti secondo procedure digitalizzati.

JOMOO vanta uno stabilimento smart dedicato a cucina e bagno, leader a livello mondiale, la cui linea di produzione intelligente ha battuto definitivamente la tradizionale modalità di produzione ceramica, dando quindi nuovo slancio ai settori tradizionali. Questa è l'analisi realizzata da Wu, noto per le sue approfondite ricerche in materia di storia aziendale e casi di sviluppo aziendale, oggi attivo come "segnalatore di prodotti" nella promozione di marchi e prodotti nazionali cinesi.

JOMOO ha dimostrato di aver adottato una produzione intelligente e digitale, con un notevole impatto sulla promozione dell'aggiornamento industriale, come sottolinea Wu.

Ricordiamo che JOMOO ha avviato la produzione su cloud 5G e ha implementato la digitalizzazione in ogni area, dalle vendite alla produzione, per avere pieno controllo sulla sicurezza e creare un modello di business a inventario zero. Inoltre, il JOMOO ceramics smart institute, progetto dimostrativo e prima base di ricerca tecnologica al mondo sulla produzione ceramica completamente automatizzata, ha aumentato di 65 volte l'efficienza produttiva.

Nel frattempo, JOMOO assume un ruolo proponderante nella personalizzazione rapida da cliente a fabbrica (C2F), creando cucine e bagni smart orientati agli scenari, che sono confortevoli, comodi e attenti ai clienti. "I clienti ora preferiscono soluzioni personalizzate agli acquisti sparsi, perché desiderano sfruttare al meglio lo spazio e fare scelte di vita di qualità", ha dichiarato Lin Xiaowei, Vice Presidente di JOMOO.

In effetti, JOMOO ha applicato questa personalizzazione C2F a vari prodotti, raggiungendo elevati livelli di efficienza con progettazione in 1 ora e produzione in 24 ore. Secondo Lin, le imprese dovrebbero stare al passo con il mercato e rispondere tempestivamente alle esigenze dei clienti, la "rapidità" è infatti uno dei principali obiettivi di JOMOO per il futuro.

Secondo Lin Xiaofa, Presidente di JOMOO, negli ultimi 30 anni JOMOO si è dedicata all'innovazione in termini di qualità, tecnologia, marketing, talenti e gestione, cercando di trasformare il tradizionale settore della cucina e del bagno in una nuova industria emergente improntata su tecnologie sci-tech.