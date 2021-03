26 marzo 2021 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Io non so se ci sia differenza tra le dosi annunciate o arrivate, ma da oggi sul sito della presidenza chiunque può accedere ai dati, regione per regione, categorie per categorie. Tutto questo può essere verificato su sito. Io posso rassicurare che tutti gli italiani avranno le dosi". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa.