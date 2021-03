26 marzo 2021 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Sullo scostamento di bilancio abbiamo discusso il quando, ma non c'è una decisione. Si pensa debba essere interno alla data della presentazione del Def e quindi a metà aprile. Non abbiamo discusso l'entità. Non è che uno annuncia numeri per vedere l'effetto che fa, bisogna prima vedere quali sono i bisogni e di lì emerge lo scostamento necessario". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.