Covid: controlli rafforzati per Pasqua, verso Comitato sicurezza 1 aprile

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Controlli rafforzati nei giorni di Pasqua, quando tutta Italia diventerà 'rossa', ovvero blindata per evitare una nuova ondata di contagi. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, il Comitato di sicurezza nazionale per decidere controlli e forze da dispiegare sulle strade italiane dovrebbe riunirsi il primo aprile, per decidere dell'organizzazione delle forze in campo. I giorni della stretta vanno dal 3 al 5 aprile compreso, giorno di pasquetta.