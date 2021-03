Calcio: Tribunale federale, chiuso dibattimento su caso tamponi Lazio, decisione attesa in serata

26 marzo 2021 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Si è da poco chiuso il dibattimento, presso il Tribunale nazionale federale della Figc, per il processo alla Lazio e a Claudio Lotito per violazione dei protocolli Covid. Dopo la richiesta di Giuseppe Chiné, capo della Procura Federale, di 200 mila euro di ammenda per la Lazio e l'inibizione ai medici Rodia e Pulcini di 16 mesi cadauno e quella del presidente della Lazio Claudio Lotito a 13 mesi e 10 giorni, c'è stata l'arringa difensiva dell'avvocato biancoceleste Giammichele Gentile. Entro questa sera è attesa la decisione del Tribunale federale.