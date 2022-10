bwin data center: I tifosi puntano su Leclerc per GP Bahrein

26 marzo 2021 a

(Roma, 26 marzo 2021) - Il ferrarista vincente per il 27%, la Mercedes destinata a dominare il mondiale

Questo we prenderà il via quella che sulla carta dovrebbe essere la stagione di F1 più lunga di sempre, con ben 23 appuntamenti in calendario. Inizialmente il congelamento dei telai deciso per ridurre i costi nell'anno della pandemia sembrava portare ad una stagione fotocopia di quella appena trascorsa ma i test invernali hanno mostrato che non sarà così.

Secondo i dati raccolti dal bwin data center (

Per l'84% degli appassionati il grande favorito tra i piloti per la vittoria del mondiale è senzadubbio Lewis Hamilton con il ferrarista Charles Leclerc che occupa la seconda piazza ma con appena il 5% delle scelte. Terzo gradino virtuale del podio per Max Verstappen, sempre competitivo ma frenato da una macchina sempre dietro alla concorrenza.

Diversa la situazione sul singolo Gran Premio, il debutto in Bahrein potrebbe portare sorprese legate all'affidabilità delle macchine e alle nuove soluzioni aerodinamiche e il 27% dei tifosi scommette su una vittoria del ferrarista Leclerc, in leggero vantaggio su Lewis Hamilton che ottiene il 22% dellepreferenze. Più staccato, con l'8% Verstappen anche se a detta di Hamilton quest'anno sarà lui ad avere la macchina migliore.

Ma se in gara l'aspettativa è di una riscossa delle macchine di Maranello - dopo la deludente scorsa stagione - per le prove sembra ancora una volta certa l'affermazione del duo Mercedes/Hamilton con il britannico accreditato del 78% delle scelte mentre il trio composto dal suo compagno di scuderia Bottas e dai due feraristi Lecler, e Carlos Sainz Junior si deve accontentare del 6%.

