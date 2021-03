26 marzo 2021 a

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - La Lega di serie A, riunita in Assemblea, ha assegnato i diritti tv domestici per il massimo campionato per il prossimo triennio a Dazn, a quanto apprende l'Adnkronos. A favore dell'offerta di Dazn si sono espressi 16 club, contro quattro. Il quorum necessario era a 14.