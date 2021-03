Startup: il futuro degli eventi è sempre più 'ibrido' grazie a &Love

25 marzo 2021 a





Roma, 25 mar. (Labitalia) - Il mondo degli eventi in cerca di innovazione, con l'aiuto delle startup, in attesa della ripresa. Un settore che, secondo i dati dell'Osservatorio Spettacolo Siae, relativi a tutto il 2020, ha subito un calo senza precedenti: complessivamente, gli eventi sono diminuiti del 69,29%, gli ingressi hanno segnato un calo del 72,90%, la spesa al botteghino è scesa del 77,58%, mentre la spesa del pubblico ha avuto una riduzione dell'82,24%. E che, in attesa di ripartire con un nuovo slancio, cerca di intraprendere la strada dell'innovazione. A seguito della pandemia, infatti, il mondo degli eventi ha subito anche una decisiva trasformazione, portando a una riorganizzazione generale del settore in ottica phygital. Partendo da questa spinta propulsiva, è nato un nuovo tipo di esperienza che intende potenziare l'intero mondo degli eventi: dalle fiere alle conferenze, dai concerti ai festival. A guidare questo cambiamento la nuova formula phygital lanciata da &Love - l'event marketing company già nota per Seo&Love - che apre la sua compagine societaria a realtà conosciute del comparto digital con l'obiettivo di agevolare la combinazione dell'universo fisico con quello digitale in chiave onlife. L'iniziativa include le soluzioni di tutte le realtà che da oggi la partecipano: Openbox, CreationDose, Coderblock, Userbot, Japal e Seo Tester Online.

“Questa nuova partnership societaria - sostiene Alessandro La Rosa, founder & Ceo di CreationDose - si pone l'obiettivo di potenziare la realizzazione di eventi in grado offrire una customer experience che supera la distinzione tra reale e virtuale. Siamo entusiasti di poter collaborare con una realtà come &Love e attivare community di Millennial e Generazione Z per garantire con i nostri partner nuove soluzioni immersive e innovative".

“Siamo davvero felici di poter lavorare insieme con Salvatore Russo e Giulia Bezzi, amici e professionisti con cui condividiamo da sempre gli stessi valori, e iniziare finalmente anche questo percorso societario comune. Mantenendo l'imprescindibilità degli eventi fisici, la nuova formula phygital potenzia i diversi format di &Love attraverso le competenze verticali di tutti i partner coinvolti e alle nostre soluzioni tecnologiche integrate", aggiunge Jacopo Paoletti, partner & Cmo di Openbox e advisor di CreationDose, Coderblock, Userbot, Japal e Seo Tester Online che da oggi partecipano anche &Love.

Il phygital collega e assottiglia il confine tra fisico e digitale, attivando una nuova esperienza multicanale in cui i processi partecipativi non hanno più limiti spazio-temporali. “Collaboro con Salvatore Russo e gli eventi targati &Love sin dagli inizi, e in questi 5 anni - afferma Matteo Pogliani, partner & Head of Digital di Openbox nonché advisor di CreationDose e Seo Tester Online - ho potuto apprezzare e condividere la visione di Salvatore prima e di Giulia poi nell'offrire esperienze capaci di unire in modo innovativo e concreto online e offline. È quindi un piacere rafforzare ancor di più questo rapporto, che ci permetterà di essere ancora più strategici. Una spinta ancora più sentita nell'ottica dell'integrazione, oggi, ma soprattutto domani, sempre più elemento chiave e distintivo”.

La nuova dimensione onlife di &Love permetterà, quindi, a brand e agenzie di trarre vantaggio dal valore esclusivo di ogni partner coinvolto e potenziare i propri eventi e contenuti online. "In un mondo come quello che &Love racconta in ogni suo evento, serviva il contributo di aziende lungimiranti e all'avanguardia nel settore digital e tecnologico. Con questa alleanza societaria potremo rendere ancor più completa l'esperienza che si vive ai nostri eventi. Gli eventi &Love saranno ancora più affascinanti per il pubblico e stimolanti per partner e sponsor che potranno far conoscere la propria identità in modalità omnicanale", commenta Giulia Bezzi, co-founder di &Love.

In un'era di iperconnessione il format phygital permette di raggiungere i propri clienti in maniera innovativa, attivando nuove esperienze emozionali e interattive. "Tutti quanti noi - spiega Salvatore Russo, founder di &Love - viviamo onlife, online e offline sono parte della nostra realtà e le esperienze che viviamo sono molto diverse. Le aziende devono comprendere i vari mondi e offrire le giuste esperienze per entrare nella mente e nel cuore delle persone: questa è la mission di &Love. Ecco perché abbiamo creato la &love.box da inviare a casa a tutti i partecipanti, indipendentemente dalla modalità di partecipazione agli eventi, se in teatro o in streaming, per creare subito un legame e un contesto. Ecco perché abbiamo creato un unico biglietto, così da poter scegliere il modo in cui gustarsi lo spettacolo. Ed ecco perché abbiamo deciso di aggiungere teste e cuori nella nostra società, per creare nuovi modelli comunicativi e format con cui veicolare i nostri contenuti". “Gli eventi &Love non sono né la partenza e né l'arrivo, ma un percorso insieme a imprenditori, agenzie e professionisti per trovare le parole e le strategie per far innamorare il pubblico dei nostri brand. Non vince il più forte, vince chi collabora e insieme vogliamo dare vita a una ri-evoluzione del modo di concepire gli eventi", conclude.