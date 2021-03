Riforme: domani convegno Magna Carta con Quagliariello, Brescia e Parrini

25 marzo 2021 a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Riforme, si riapre il cantiere? E' l'interrogativo, e in qualche modo il proposito, al quale cercherà di dare risposta l'incontro promosso per domani venerdì 26 marzo alle ore 12:30 dalla fondazione Magna Carta. “Sfiducia costruttiva e legge elettorale: un percorso da avviare”, è la traccia del dibattito “Si riparte con le riforme” al quale prenderanno parte i presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato, onorevole Giuseppe Brescia e senatore Dario Parrini, il costituzionalista Francesco Clementi, il consigliere di Stato Claudio Tucciarelli, il senatore e presidente di Magna Carta Gaetano Quagliariello. L'incontro, moderato dal giornalista Carlo Fusi, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della fondazione Magna Carta.