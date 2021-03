Pd: Cuppi, 'buon lavoro a Malpezzi'

25 marzo 2021 a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Simona Malpezzi, da oggi presidente delle senatrici e senatori del Pd, che con parole chiare ha detto come intende esercitare il suo ruolo dando forma e sostanza alla leadership femminile. Sono e saremo tutte con lei in questa battaglia collettiva che deve saper affermare il valore della differenza di genere e per una società in cui la parità di genere si realizzi concretamente". Così Valentina Cuppi, presidente del Partito democratico.