Energia: Descalzi, 'idrogeno verde ha dei costi ma li supporteremo'

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - "L'idrogeno verde ha dei costi ma dobbiamo esserci per creare delle nuove strade, e per crearle bisogna supportare i costi e investire nella ricerca". Lo ha spiegato Claudio Descalzi, ad di Eni, in un incontro organizzato da Rcs Academy sull'idrogeno.

"Una parte della ricerca non diventerà mai realtà, è come nell'esplorazione. Ma le grosse società hanno questa responsabilità e sull'idrogeno la sentiamo", aggiunge. "E' essenziale lavorare sul verde e sull'energia".