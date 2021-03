Dantedì: Firenze, dal cenotafio di Santa Croce l'appello alla speranza (4)

25 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il progetto ha avuto il patrocinio del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e ha visto una mobilitazione collettiva delle istituzioni -Fondo Edifici di Culto del ministero dell'Interno, Comune di Firenze e Opera di Santa Croce - e soggetti privati. Il cenotafio di Dante, primo riconoscimento ufficiale della città di Firenze al poeta morto in esilio e sepolto a Ravenna, viene promosso dal granduca Ferdinando III (1769-1824). L'iniziativa suscita grande consenso tanto che Giacomo Leopardi - nell'autunno 1818 - compone la canzone Sopra il monumento di Dante che si prepara in Firenze.