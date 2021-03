25 marzo 2021 a

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Per aprire le scuole servono i tamponi agli studenti, non i banchi a rotelle. Lo abbiamo gridato - inascoltati - per un anno. Ora con il nuovo Governo finalmente si passa dalle parole ai fatti. Forza!". Lo scrive Matteo Renzi su twitter.