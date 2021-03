Covid: Gubian (Aria), 'errore zero impossibile con questi numeri, lavoriamo per migliorare'

25 marzo 2021 a

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - Per il manager di Aria, Lorenzo Gubian, ora amministratore unico, "l'errore zero è impossibile con questi numeri, stiamo lavorando per migliorare". E gli errori della campagna vaccinale in Lombardia, di cui Aria gestiva le prenotazioni, "possono capitare su 1,3 milioni di eventi". Gubian, audito in Commissione al Pirellone, rivendica che in Lombardia siano state vaccinate comunque 1,3 milioni di persone: "Siamo partiti con tempi compressi in un sistema che si è ampliato tantissimo su un livello di complessità elevato sin dall'inizio".