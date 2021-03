Come prendersi cura dei piedi per averli sani e belli

25 marzo 2021 a

I piedi sono una delle parti del corpo più trascurate, soprattutto in inverno quando non devono essere mostrati e vengono spesso rinchiusi in scarpe poco comode. Prendersi cura dei propri piedi però è importantissimo e dovrebbe essere una priorità per tutti, in quanto sottovalutare il loro benessere porta in molti casi a problematiche decisamente fastidiose. Anche i piedi infatti possono andare incontro a patologie, infezioni e lesioni che generalmente si potrebbero prevenire e che curare non è sempre facilissimo. Senza calcolare il risvolto estetico, perché per avere piedi belli e morbidi, è necessario prendersene cura.

È dunque fondamentale evitare di sottovalutare qualsiasi problematica che potrebbe manifestarsi e adottare delle buone pratiche d'igiene quotidiana.

La cura dei piedi parte dall'igiene quotidiana

Come possiamo prenderci cura di questa parte del corpo spesso bistrattata? Tutto parte dall'igiene quotidiana, che non consente solamente di evitare cattivi odori ma permette anche di prevenirenumerose infezioni, spesso responsabili di dolore e fastidio. Vediamo dunque alcuni consigli per una corretta igiene quotidiana dei piedi.

Lavare i piedi con acqua tiepida e detergenti delicati

Per quanto riguarda la pulizia, i piedi andrebbero lavati tutti i giorni con acqua tiepida e con undetergente che non sia troppo aggressivo. Questo perché sulla pelle sono presenti sostanze naturali che svolgono un ruolo importante, mantenendo il giusto grado di pH e durante il lavaggio è importante che non vengano eliminate tutte completamente. Meglio dunque optare per un detergente delicato.

Asciugare sempre molto bene i piedi dopo il lavaggio

Estremamente importante è l'asciugatura, cui spesso si presta poca attenzione. I piedi devono essereperfettamente asciutti, perché se rimangono umidi aumenta il rischio che possano insorgere infezioni micotiche o di altra natura.

Riconoscere disturbi e patologie dei piedi

I piedi non devono mai essere trascurati ed è importante riconoscere rapidamente qualsiasi problematica che possa presentarsi. L'errore che commettono in molti è infatti proprio quello di sottovalutare sintomi fastidiosi o campanelli d'allarme. Così facendo, un'eventuale infezione rischiadi degenerare e peggiorare in modo significativo. Al contrario, se si interviene subito è possibile evitare di andare incontro a problematiche molto più serie e dolorose.

Espertodelpiede.it: punto di riferimento per la cura dei piedi online

Oggi è possibile trovare moltissimi

In base al proprio problema, si riescono a trovare immediatamente informazioni puntuali e serie, oltre che consigli per un trattamento efficace.

Su Espertodelpiede.it non vengono affrontati solo argomenti relativi alle problematiche che possono riguardare questa parte del corpo: sono proposti anche numerosi suggerimenti per avere sempre dei piedi belli e morbidi, privi di duroni o di ispessimenti che di certo non sono gradevoli né al tatto né alla vista. Si possono trovare davvero molti approfondimenti e il portale si rivela utile per chiunque si preoccupi della salute dei propri piedi.

