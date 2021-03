Calcio: Rabiot, 'alla Juve è un momento complicato ma ho la fiducia di Pirlo'

25 marzo 2021 a

Roma, 25 mar. - (Adnkronos) - "Alla Juventus è molto più complicato rispetto alla nazionale. Qui sta andando abbastanza bene, mentre alla Juve è tutto più complicato dal punto di vista collettivo”. Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot parla del delicato momento dei bianconeri in conferenza stampa dal ritiro della nazionale francese. "Io cerco sempre di dare il meglio e gioco molto, ma è difficile ottenere sempre buoni risultati scendendo in campo ogni tre giorni", aggiunge l'ex Psg prima di parlare del buon rapporto con Andrea Pirlo. "Il mister vede che, nonostante le difficoltà, provo ogni volta a fare del mio meglio, e questo gli piace. Lo apprezza". Fiducia confermata dai numeri, visto che il francese è stato impiegato in ben 35 occasioni tra tutte le competizioni in questa stagione. Rabiot – titolare anche nella sconfitta dello Stadium contro il Benevento nell'ultimo turno di Serie A – torna poi sul suo ruolo naturale: "Personalmente mi trovo bene in mezzo alla mediana, il mio ruolo è proprio quello di centrocampista centrale. So di potermi spostare anche a sinistra, ma dipende dal nostro rivale e dal suo tipo di gioco".