Basket: Nba, Vucevic lascia Orlando e passa a Chicago

Chicago, 25 mar. - (Adnkronos) - Colpo dei Chicago Bulls che nell'ultimo giorno di mercato prendono l'All-Star Nikola Vucevic dagli Orlando Magic. Il centro montenegrino va a rinforzare la frontline dei Bulls che per averlo scelgono di rinunciare a Wendell Carter Jr. e a Otto Porter che vanno alla franchigia della Florida. Il centro trentenne è uno dei giocatori più costanti di tutta la lega e in questa stagione sta viaggiando a 24.5 punti, 11.8 rimbalzi e 3.8 assist di media, con ottime percentuali (il 48% dal campo e oltre il 40% da tre, oltre a essere precisissimo dalla lunetta, sfiorando l'83%). Oltre a Vucevic arriva in Illinois anche l'ala Al-Farouq Aminu.