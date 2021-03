Alfonsino, al via servizio test Covid-19 a domicilio nelle piccole città

25 marzo 2021 a

Roma, 25 mar. (Labitalia) - Dopo il sushi, la pizza, il kebab, la spesa, i vini e i distillati arriva anche il delivery che permette di prenotare i test Covid-19 a domicilio. A dar vita al servizio è Alfonsino, il delivery italiano dei piccoli centri, che ha creato un legame umano, quasi affettivo, tra chi consegna e chi ordina online. La società casertana ha scelto di mettere in atto la campagna #TogetherReact dando il proprio contribuito a far fronte all'emergenza pandemica in atto grazie alla somministrazione agli abitanti delle piccole città di test Covid-19 direttamente a domicilio.

Per ordinare la somministrazione dei test basta andare sull'app di Alfonsino o visitare il chatbot di Facebook Messenger e scegliere la tipologia di test tra tamponi, test sierologici, antigenici e molecolari. Al momento dell'ordine potranno essere inseriti l'orario di consegna nel quale gli operatori sanitari dei laboratori analisi cliniche del Gruppo Alfa, di Caserta, si recheranno al domicilio per effettuare la somministrazione nel rispetto di tutte le normative vigenti. Tutti i materiali e le procedure sono infatti approvati dal ministero della Salute e dal Sistema sanitario nazionale.

"Il servizio - afferma Domenico Pascarella, cmo e co-founder del delivery italiano - è attivo per il momento solo nella città di Caserta ma puntiamo ad estenderlo a tutti i piccoli centri coperti da Alfonsino che sono oltre 300 in tutta Italia Il nome che abbiamo scelto per la campagna non è casuale: il contributo che offriamo per la tutela degli abitanti delle piccole città è un gesto che speriamo possa essere imitato anche dalle altre aziende di settori analoghi. 'Uniti si vince', più vicini' e 'andrà tutto bene' per noi non sono solo semplici slogan o messaggi positivisti ma un vero e proprio insieme di valori da trasmettere, mettere in pratica e diffondere a tutti nostri follower".