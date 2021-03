Tempo di investimenti? Comprare casa durante la pandemia

24 marzo 2021 a

Sono diversi gli italiani che nel corso del 2020 si sono resi conto di vivere in una casa non adatta alle proprie esigenze. D'altronde, la pandemia di Covid ha influenzato le vite di ognuno di noi e ci ha spinti a rivalutare le nostre priorità. L'abitazione principale si è rivelata per molti inadeguata alle rinnovate necessità della famiglia, che tra smart working e DAD si è trovata a dover condividere spazi che prima del Covid rimanevano vuoti per gran parte della giornata. Cambiare casa è dunque oggi il desiderio di molti, ma vale la pena investire nel mercato immobiliare nel 2021? Scopriamolo insieme.

Comprare casa nel 2021: via libera alle visite immobiliari

Anche se con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio Draghi gran parte d'Italia è tornata in zona rossa, le restrizioni quest'anno sono inferiori rispetto al 2020, specialmente per quanto riguarda il settore immobiliare. Non ci sono infatti limitazioni per coloro che desiderano acquistare casa: le visite sono consentite anche in presenza e non più solo virtualmente ma non solo. Nel decreto è specificato chiaramente che per motivi di compravendita immobiliare è possibile anche spostarsi al di fuori della propria regione.

Acquistare casa durante la pandemia dunque non è più un problema e anzi, a dirla proprio tutta potrebbe rivelarsi un'ottima idea perché investire nel mattone oggi è senz'altro conveniente.

2021: conviene ancora investire nel mattone?

A livello di convenienza economica, nel 2021 vale ancora la pena investire nel mattone perché nonostante il mercato immobiliare si stia riprendendo in numerose città i prezzi delle case sono calati rispetto al 2019. I vantaggi riguardano anche coloro che intendono aprire un mutuo in banca, perché come ormai sappiamo molto bene i tassi d'interesse hanno raggiunto i minimi storici ed è dunque questo il momento perfetto per approfittarne.

Investire nel mattone dunque conviene ancora, oggi più che mai. La richiesta maggiore attualmente riguarda gli immobili di ampia metratura, possibilmente dotati di giardino o di almeno uno spazio all'aperto come balcone o terrazzo. Sono queste le tipologie di case che potrebbero aver subito un lieve rialzo di prezzo, mentre monolocali e bilocali si trovano oggi a costi decisamente vantaggiosi, nella maggior parte dei casi.

Il valore dell'immobile: un aspetto a cui prestare attenzione

Un aspetto a cui conviene prestare particolare attenzione, in questo periodo, è il valore dell'immobile che si intende acquistare. Nell'ultimo anno si sono verificate importanti oscillazioni da questo punto di vista ed è dunque fondamentale verificare che la casa in vendita sia proposta alla giusta cifra. Conoscere il valore di mercato di un immobile oggi è piuttosto semplice e non è necessario pagare, perché esistono delle alternative decisamente valide e del tutto gratuite. Un esempio? Il servizio di

