Recovery: Muroni, 'governo dimostri di essere veramente ambientalista'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Spero vivamente che la posizione dell'Italia torni coerente con quella di un governo veramente ambientalista. Ci serve un Pnrr più ambizioso e in linea con l'Accordo di Parigi. Ed è ora di dare risposte ai tanti giovani che manifestano per il clima". Lo ha affermato Rossella Muroni, deutata di 'Facciamoeco', intervenendo in Aula nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

"Con il Piano integrato energia e clima -ha aggiunto- anche l'Italia deve contribuire al target di riduzione delle emissioni al 2030 e deve diventare un Paese innovativo, sostenibile ed equo. Lo dobbiamo a quella Next Generation da cui stiamo prendendo i fondi in prestito”.