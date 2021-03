Paleontologia: umani e bertucce convivevano a Notarchirico, in Basilicata, 700.000 anni fa (2)

24 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Ora, un nuovo ritrovamento fossile ha permesso di documentare nel sito anche la presenza della specie di primati Macaca sylvanus. Le bertucce, oggi diffuse in Nordafrica e a Gibilterra, durate il Pleistocene erano infatti presenti anche in Europa, in particolare nell'area mediterranea. Quella del sito di Notarchirico è la testimonianza fossile più meridionale e più orientale della loro presenza in Italia finora rinvenuta.

La scoperta apre interessanti interrogativi sulla possibile convivenza tra questi primati e i gruppi umani. I macachi – il genere a cui appartiene la bertuccia – sono infatti scomparsi dal continente europeo all'inizio del Tardo Pleistocene (circa 130.000 anni fa), insieme ad alcuni grandi mammiferi come elefanti, ippopotami e rinoceronti. Il fenomeno potrebbe essere dovuto all'abbassamento delle temperature durante l'ultima era glaciale, che ha portato ad una riduzione delle foreste e a cambiamenti nella vegetazione. Ma un altro possibile fattore è la presenza dell'uomo, che potrebbe aver prevalso in presenza di risorse scarse.

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Human Evolution con il titolo “Macaca ulna from new excavations at the Notarchirico Acheulean site (Middle Pleistocene, Venosa, southern Italy)”. Hanno partecipato: Raffaele Sardella, Beniamino Mecozzi e Alessio Iannucci della Sapienza Università di Roma, Camille Daujeard e Marie-Helénè Moncel del Museo nazionale di Storia Naturale di Parigi, e Antonio Curci del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna.