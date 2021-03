Muoversi in auto: i consigli di sicurezza di Michelin

24 marzo 2021 a

(Roma, 24 marzo 2021) - Muoversi in auto con le temperature rigide invernali risulta ancora più pericoloso e serve quindi maggiori accortezze alla guida. Con la neve infatti si nascondono maggiori insidie, a partire dalle gomme, che devono essere adatte alla stagione soprattutto se il viaggio prevede degli spostamenti in zone di montagna.

Ma vediamo quali sono i consigli di sicurezza di Michelin per viaggiare in auto senza preoccupazioni durante la stagione fredda.

Guida sicura: le indicazioni di Michelin

I viaggi in auto nel periodo invernale prevedono spostamenti soprattutto nelle zone di montagna e il primo consiglio di Michelin nel momento in cui si decide di affrontare un viaggio di questo tipo è il controllo accurato dei freni e dell'impianto frenante, da far effettuare al proprio meccanico di fiducia. Questo perché le strade di montagna, che si alternano fra discese e salite, richiedono freni perfettamente efficienti per ridurre i rischi al volante. Prima della partenza, ricordarsi di collocare nella vettura gli attrezzi necessari in modo da averli a disposizione nell'eventualità di un guasto. Quando si intende intraprendere un viaggio in auto, bisogna accertarsi che le quattro gomme siano in perfette condizioni, ma non solo: anche la ruota di scorta deve essere sottoposta a controllo, verificando in particolare che la pressione di gonfiaggio sia corretta, per evitare di ritrovarsi con il ruotino sgonfio in caso di necessità.

Per quanto riguarda gli Pneumatici, Michelin tra i modelli fortemente raccomandati c'è l'Alpin 6, gomma invernale che garantisce ottima tenuta sia sull'asciutto che sulla neve. L'azienda Francese offre da sempre prodotti dalle ottime performance capaci di garantire affidabilità e aderenza pure nelle situazioni più critiche, con presenza di neve e ghiaccio sulle strade.

Come comportarsi al volante

Prudenza e attenzione sono elementi indispensabili quando ci si trova al volante: guidando con cautela e a bordo di un veicolo al massimo dell'efficienza, infatti, è possibile ridurre in maniera netta il rischio di incidenti. Questi ultimi sono causati in prevalenza - stando a quanto riportano le statistiche - da disattenzione alla guida e da veicoli non in condizioni ottimali, magari con un impianto frenante che necessita di revisione oppure per via di gomme consumate o sgonfie. Rispettare sempre i limiti di velocità sia su strade urbane che extraurbane, rallentare l'andatura in prossimità di curve strette, soprattutto nel caso in cui la visuale risulti ostruita, ed evitare assolutamente i sorpassi quando non si ha la possibilità di vedere i veicoli che si avvicinano in senso contrario. Si tratta di normali comportamenti di buon senso ma che sono molto utili per limitare i pericoli.

Le incognite dell'inverno

La stagione invernale presenta più incognite di quella estiva, rappresentate in modo particolare dai fenomeni atmosferici. Per affrontare neve, ghiaccio e strade bagnate le gomme invernali sono senza alcun dubbio la soluzione migliore, più efficaci delle catene e degli pneumatici quattro stagioni. Offrono infatti maggiore aderenza sulle superfici rese scivolose da nevicate o gelate, garantendo sempre la stabilità del veicolo (a patto naturalmente di affrontare con prudenza questi tratti di strada). Un'altra insidia con cui ci si può trovare a dover fare i conti è la nebbia, che riduce parecchio la visibilità; in questi casi è necessario accendere i fendinebbia e gli anabbaglianti, mantenere una velocità moderata - al di sotto del limite previsto sulla strada che si percorre, per essere pronti nell'eventualità di un imprevisto - evitare i sorpassi e tenere una distanza di sicurezzamaggiore dal veicolo che precede, così da poter contare su uno spazio superiore se l'altra auto dovesse frenare in maniera improvvisa.

