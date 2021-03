24 marzo 2021 a

Caltanissetta, 24 mar. (Adnkronos) - "Ho fatto parte della famiglia mafiosa dell'Acquasanta di Palermo e sono stato affiliato nel 1990. La mafia mia famiglia è mafiosa da quattro generazioni". A dirlo, collegato in videoconferenza, è il pentito di mafia Angelo Fontana, nel processo per il presunto depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio. "Mio zio Vincenzo Galatolo, era un punto di riferimento per noi", dice.