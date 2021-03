Depistaggio Borsellino, il pentito e l'ombra dei servizi segreti

24 marzo 2021 a

Caltanissetta, 24 mar. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Torna l'ombra dei servizi segreti nel processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Questa volta a parlarne è il pentito di mafia Angelo Fontana, ex 'picciotto' dell'Acquasanta di Palermo, mafioso "da quattro generazioni", come si vanta lui stesso collegato in videoconferenza da una località segreta. Alla sbarra ci sono tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, tutti accusati di calunnia aggravata in concorso. Secondo l'accusa, i tre avrebbero 'indottrinato' il falso pentito Vincenzo Scarantino a rendere dichiarazioni false. "Si diceva che Gaetano Scotto avesse contatti con i servizi segreti...", dice Fontana, rispondendo alle domande dell'avvocato Giuseppe Seminara, che difende Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Gaetano Scotto, imprenditore edile e costruttore dell'Arenella di Palermo, è ritenuto il 'boss dei misteri'. Diversi pentiti lo indicano come il trait d'union fra i vertici di Cosa nostra e servizi segreti deviati.

E oggi, al processo di Caltanissetta, il collaboratore Fontana ha confermato: "Ai primi anni Novanta, diciamo tra il '91 e il '92, Scotto girava con un maggiolone Volkswagen nero. Parlando con Nino Pipitone gli dicevo 'Chissu chi va a fare a Montepellegrino? U guardone?" Cioè cosa ci va a fare a Montepellegrino, il guardone?- dice Fontana- e Pipitone mi diceva che andava, invece, a trovare degli 'amici'", facendo capire che si trattava di uomini dei servizi segreti. Nei giorni scorsi il boss Gaetano Scotto, che nel processo di Caltanissetta si è costituito parte civile perché accusato falsamente da Scarantino, è stato rinviato a giudizio per l'omicidio del poliziotto Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio.

Il nome del costruttore Scotto è tornato più volte nelle indagini sui mandanti occulti della strage Borsellino, del 19 luglio 1992. Sarebbe stato Scotto - o almeno, il suo telefonino - a chiamare, il 6 febbraio di quell'anno, il castello Utveggio di Palermo, la scuola per manager Cerisdi che avrebbe nascosto una struttura dei servizi. Un fatto quest'ultimo mai acclarato. Scotto è tornato in carcere un anno fa dopo un blitz della Dda contro la famiglia mafiosa dell'Acquasanta. Come ha ricostruito la Dda di Palermo Gaetano Scotto, appena tornato libero a gennaio del 2016, avrebbe ripreso in mano il comando della famiglia mafiosa dell'Arenella, che durante la sua detenzione sarebbe stato affidato ai fratelli. Con esiti che al boss non sarebbero piaciuti, anche da un punto di vista economico perché sarebbe stato in parte dilapidato il suo patrimonio.