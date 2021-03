Lombardia: Consiglio regionale e Anci siglano accordo per favorire ripresa

24 marzo 2021 a





Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Un progetto europeo per promuovere nuovi percorsi e iniziative che coinvolgano direttamente il Consiglio regionale della Lombardia, l'Anci Lombardia e i Comuni lombardi per rafforzare le competenze e le capacità della Regione e degli enti locali per riuscire a intervenire più efficacemente nelle politiche europee. L'obiettivo è quello di intercettare opportunità e risorse in ambito comunitario per favorire la ripresa economica e sociale dei territori regionali E' la finalità dell'accordo di collaborazione tra Consiglio regionale e Anci Lombardia sottoscritto questo pomeriggio a Palazzo Pirelli dai rispettivi presidenti Alessandro Fermi e Mauro Guerra.

“Con questo accordo cerchiamo di dare una mano concreta alle comunità lombarde – spiega Fermi- l'obiettivo principale è quello di riuscire a formare il personale amministrativo dei nostri Comuni e dei nostri enti locali perché possa essere ancora più capace e in possesso delle necessarie competenze per andare a cogliere le opportunità che si presentano a livello europeo e che non sempre riusciamo purtroppo a sfruttare appieno”.

“Abbiamo davanti un periodo in cui potremo contare su grandi investimenti e su una significativa disponibilità di risorse in ambito comunitario – evidenzia Guerra- e dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare la pubblica amministrazione e i Comuni ad intercettarle per poterle impiegare al meglio e in tempi certi e rapidi”.