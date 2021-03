Lombardia: Confcommercio, nel 2020 calo consumi di 22 mld

24 marzo 2021 a

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - In Lombardia il 2020 si è chiuso con un calo dei consumi di 22 miliardi di euro. E' quanto indica l'ufficio studi di Confcommercio. "Un vero shock economico per le imprese, che non possono sopportare ancora a lungo chiusure non accompagnate da adeguati indennizzi. Abbiamo di fronte tre emergenze: vaccini, sostegni e riaperture", si spiega da Confcommercio Lombardia. “La crisi è profonda e trasversale: dal comparto turistico alla ristorazione e all'accoglienza; dalla filiera degli eventi e dei catering al commercio al dettaglio e all'ingrosso”.

Per l'associazione "le chiusure, il coprifuoco, le restrizioni di movimento, pur motivate dall'emergenza sanitaria, hanno messo in crisi l'intero sistema. Per questo servono azioni concrete e servono subito. Sui sostegni c'è molta delusione perché si tratta di risorse assolutamente non adeguate alle esigenze e alle aspettative delle imprese".